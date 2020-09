ZYRTARE/ Atletico Madridin nënshkruan me Carrascon

Shtuar më 08/09/2020, ora 18:32

Yannick Carrasco do të vazhdojë ta veshë fanellën e Atlético Madridit edhe për katër sezonet e ardhshme, pasi drejtuesit e "Los Colchoneros" arritën marrëveshjen për transferimin e tij nga ekipi kinez, Dalian Professional FC, që zotëronte të drejtat sportive të lojtarit.Lojtari belg, i cili këtë të martë luan me përfaqësuesen e tij kundër Islandës dhe ishte nën urdhrat e Roberto Martínezit edhe në duelin kundër Danimarkës, u kthye te skuadra madrilene gjatë merkatos së dimrit në formë huazimi.Në këtë fazë të dytë me skuadrën bardhekuqe Carrasco luajti 16 ndeshje dhe shënoi 1 gol. Pas një fillimi në hije, sulmuesi u bë protagonist pas akuzës, duke qenë lojtar kyç në fazën sulmuese të Atleticos.