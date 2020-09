ZYRTARE/ Diaz firmos për Milanin, ja detajet e kontratës

Shtuar më 04/09/2020, ora 19:23

Brahim Diaz ka kompletuar huazimin e tij nga Real Madridi tek Milani . Lojtari do mbajë fanellën me numër 21.Marrëveshja do jetë thjesht huazim, pa të drejtë blerjeje. Kontrata e Diazit me Milanin do jetë deri në vitin 2021.“Brahim Diaz i është bashkuar shokëve të ekipit dhe trajnerit Pioli në Milanelo në përgatitje për sezonin e ri.Ai do veshë fanellën me numër 21”, shkruan Milani në rrjetet sociale.