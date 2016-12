ZYRTARE/ Ergys Kaçe refuzon Shqipërinë

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/12/2016, ora 14:52

Prej disa ditësh po flitet me të madhe për transferimin e Ergys Kaçes te Skënderbeu Duket një lëvizje e bujshme, por menaxheri i lojtarit, Drini Caushi , ka përgënjeshtruar çdo gjë, duke e quajtur një mashtrim këtë gjë. Kaçe te Skënderbeu Mashtrim , nuk ka asnjë gjë të vërtetë te ky lajm. As që kemi biseduar me Skënderbeun, nuk e dimë nga dalin këto lajme. Kaçe po stërvitet me Paokun dhe klubi e ka në planet e së ardhmes’, ka deklaruar Caushi për Sport Ekspres.“Kemi marrë vetëm një ofertë zyrtare, nga Kukësi, në zyrën e presidentit Safet Gjici, por e kemi refuzuar me mirësjellje, sepse Kaçe nuk vjen në Shqipëri”, ka përfunduar ai. Kaçe ishte i huazuar te ekipi palok, Viktoria Plzen, por aventura te ky klub kishte përfunduar më herët sesa është pritur. /albeu.com/