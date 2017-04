ZYRTARE/ Ja ndjeshjet dhe datat kur do luhen gjysmëfinalet e Champions Leagues

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 21/04/2017, ora 12:35

Është hedhur shorti për gjysmëfinalen në Ligën e Kampionëve në Nyon të Zvicrës. Juventus , Monaco dhe Atletico Madrid janë katër skuadrat gjysmëfinaliste të Champions Leagues. Madrid dhe Monaco – Juventus janë dy çiftet që do të luftojnë për finalen e madhe të Kardifit.Ndeshjet e para gjysmëfinale do të zhvillohen më 2 dhe 3 maj.Ndeshjet e kthimit një javë më vonë. Ndërsa finalja e madhe do të luhet më 3 qershor. /albeu.com/