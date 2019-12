ZYRTARE/ Julian Ahmataj largohet nga stoli i Tiranës

Shtuar më 09/12/2019, ora 19:06

Tirana e ka nisur javën e derbit në mënyrën më të keqe të mundshme. Julian Ahmataj nuk është paraqitur në stërvitjen e kësaj të hëne, me trajnerin që duket praktikisht i larguar nga stoli bardheblu.Mungesa në analizën pas humbjes me Kukësin është konfirmimi i ndërprerjes së bashkëpunimit, ndërsa së bashku me Ahmatajn largohet edhe zëvendësi i tij, Akil Jakupi. Shkak për situatën e krijuar është ecuria e dobët e skuadrës që edhe pse pranë kreut ka zhgënjyer me lojë dhe rezultate.Stërvitja e Tiranës u drejtua nga zv.trajneri Emanuel Egbo, me 24 herë kampionët që nisin përgatitjet për derbin me Partizanin pa trajner. Ahmataj është trajneri i dytë i larguar nga kryeqytetasit, ende pa kaluar gjysma e sezonit, ndërsa kandidat për stolin është Bledar Devolli.