Zyrtare/ Juventus arrin marrveshjen për super talentin

Shtuar më 21/07/2017, ora 14:47

Juventusi është rikthyer në një lojtarë të madh pas shitjes së qendrë mbrojtësit më të mirë të Leonardo Bonucci në AC Milan.Federer Bernardeschi i Fiorentinës do të shkojë në Torino për 40 milionë euro plus 4 milion bonuse . Një marrëveshje pesëvjeçare me një pagë vjetore prej € 4 milion në vit për lojtarin , përcjell Albeu.com.Juvenmtus kështu arrin të nënshkruajë me lojtarin të cilin e insiston prej muajsh. /albeu.com/