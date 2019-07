ZYRTARE/ Liverpool transferon Harvey Elliott

Shtuar më 28/07/2019, ora 10:58

Liverpooli ka bërë edhe transferimin e dytë gjatë këtij afati kalimtar veror.Pasi ditë më parë nënshkruan me mbrojtësin holandez Sepp van den Berg, The Reds janë përforcuar edhe në repartin ofensivë. Liverpool ka siguruar shërbimet e sulmuesit të talentuar Harvey Elliott nga Fulham.16-vjeçari edicionin e kaluar debutoi në Ligën Premier me skuadrën londineze, duke u bërë lojtari më i ri në histori që luan në elitën e futbollit anglez Anglezi i talentuar do të jetë pjesë e ekipit të parë në ndeshjen ndaj Napolit.Por skuadra e Jurgen Klopp nuk ka dhënë detaje shtesë se sa i ka kushtuar ky transferim i tinejxherit anglez