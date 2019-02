Zyrtare: Me këtë boksier do të ndeshet Anthony Joshua

Shtuar më 13/02/2019, ora 20:45

Anthony Joshua do të boksojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë, pasi u konfirmuar se ai do t’i mbrojë titujt e tij të botës në kategorinë e rëndë IBF, WBA dhe WBO kundër Jarrell Miller më 1 qershor.29-vjeçari do të boksojë kundër Millerit në Madison Sqaure Garden në shtëpinë e amerikanit të papmoshtur në New York. Milleri , i cili i ka 23 fitore dhe një barazim, nuk ka luftuar asnjëherë për titullin e kampionit të botës në karrierën e tij. Milleri po ashtu ka fituar me nokaut 20 nga 23 ndeshjet e tij, megjithatë këtë herë do ta ketë një kundërshtar të një niveli shumë më të lartë. /albeu.com/