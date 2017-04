ZYRTARE/ Milanit shitet te kinezi Li Yonghong për 740 mln euro

Shtuar më 13/04/2017, ora 15:36

Më në fund është zyrtare. Milani pas 31 vitesh nuk do të jetë më në duart e Berlusconit, por të kinezit Li Yonghong . Kompania Fininvest që zotëronte Milanin, pasi u derdh në arkat e saj pagesa e plotë shiti 99.93% të aksioneve te kompania luksemburgase Rossoneri Sport Investment Lux, që është krijuar enkas për këtë transaksion nga investitori kinez.Në komunikatën zyrtare të Fininvest bëhet e ditur se u finalizua shitja e aksioneve , ndërsa sqaron se parimet e përgjithshme të akordit janë ato që janë bërë të ditura prej kohësh me një vlerësim në total të AC Milan prej 740 milionë eurosh , përfshirë dhe njohjen e një situate debiti prej rreth 220 milionë eurosh në të cilën gjendet klubi.Mediat italiane bëjnë të ditur se Li Yonghong për të kompletuar kalimin e aksioneve derdhi në arkat e fundit edhe shumën e mbetur prej 370 milionë eurosh , pasi kishte paguar më parë edhe dy këste, me nga rreth 100 milionë eurosh