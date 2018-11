Zyrtare: Ndeshja mes River Plate dhe Boca Juniors shtyhet sërish

Shtuar më 25/11/2018, ora 18:15

3 orë para ndeshjes është marrë vendimi zyrtar që ndeshja midis Boca Juniors dhe River Plate të shtyhet sërish . Presidenti i CONMEBOL, Alehandro Domingez, e ka konfirmuar: “Ne do ta shtyjmë këtë ndeshje.” Presidenti do të jetë ai që do të prononcohet në zyrën e federatës ku do të bëjë lajmërimin për ditën dhe orën kur do të luhet ndeshja.Tashmë ndeshja midis Boca dhe River është kthyer në një telenovelë. Tani ka qenë klubi i Bocas që ka dalë me një komunikatë për këtë ndeshje ku kërkojnë që kjo ndeshje të shtyhet përsëri, pasi lojtarët ende nuk janë gati nga sulmi që iu bë ditën e djeshme.Ndërsa CONMEBOL ka thënë se ndeshja do të luhet në orën 17:00 me atë lokale dhe në orën 21:00 me atë shqiptare.Pasi u shty me 24 orë, finalja e Kupës së Libertadoresit, mes River Plejtit dhe Boca , kjo ndeshje është sërish në rrezik. Janë vetë lojtarët e Bokës, të cilët të gjendur në një shok psikologjik, do të donin që të mos zbrisnin as sot në fushë.Kujtojmë që ndeshja e parë e luajtur në “Bombonera” përfundoi me shifrat 2-2, ndërsa akti i dytë do të luhet në “Monumental”, e do të vendosë fituesin e Kupës së Libertadoresit.