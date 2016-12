ZYRTARE/ Përcaktohet kundërshtari i Barcelonës dhe Real Madridit në Copa del Rey

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:45

Sot është hedhur shorti për fazën 1/8 në Copa del Reyt dhe është mësuar kush janë kundërshatët e skuadrave.Sipas shortit Barcelona do të luaj kundër Athletic Bilbaos, ndërsa Real Madrid do të luaj kundër Sevillas.Ndeshjet e para do të zhvillohen më 4 janar të 2017, ndërsa ato të kthimit do të luhen më 11 janar 2017./albeu.com/