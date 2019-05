Zyrtare: Roma prezanton fanellat e reja (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/05/2019, ora 10:58

Roma ka prezantuar fanellat e reja për sezonin e ardhshëm. Fanella e re i ngjason mjaft shumë dizajnit tradicional me formulën e testuar që tash e një kohe të gjatë me ngjyrën e kuqe dhe të verdhë, teksa kollarja dhe mëngët bëjnë dallimin.Ky dizajn është frymëzuar nga perëndia romake e qiellit, Jupiteri. Pantallonat e shkurta me ngjyrë të bardhë gjithashtu kthehen, ndërsa getat e kuqe e kanë një rrufë që kalon në mes të tyre."Mitologjia romake dhe ndikimi i saj në identitetin e Romës e ka pasur një ndikim shumë të madh në konceptin e kësaj fanelle", ka thënë Pete Hoppins, drejtori i ekipit disenjator të kompanisë Nike."Këtë vit, Jupiterin e kishim në përqendrim dhe rrufeja ishte simbol i qartë dhe shumë i fuqishëm për të ta marrë".Ndërkohë fanella do të dalë në shitje sot dhe lojtarët e Romës do ta mbajnë të veshur atë për herë të parë këtë fundjavë, në ndeshjen kundër Parmas. /albeu.com/