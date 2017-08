Zyrtare, Ronaldo do të luajë në Shkup

Shtuar më 07/08/2017, ora 11:14

Cristiano Ronaldo të luaje disa minuta në Shkup kundër Manchester United për Super Kupën e Europës.Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga ekipi i Real Madrid, i cili ka publikuar listën e lojtarëve që do të udhëtojnë për në kryeqytetin e Maqedonisë për sfidën e së martës Mediat spanjolle bëjnë me dije se Ronaldo nuk pritet të luajë 90 minuta, por do të zbresë në fushë disa minuta në shërbim të ekipit. /albeu.com/