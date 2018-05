Zyrtare: Simeone merr dënim të rëndë nga UEFA

Shtuar më 04/05/2018, ora 20:18

Diego Pablo Simeones i duhet ta ndjekë finalen e Ligës së Europës ndaj Marseille nga tribuna e Lionit.UEFA dënoi trajnerin e Atleticos me 4 ndeshje për sherrin me gjyqtarin në gjysmëfinalen e parë të Ligës së Europës në Londër. Simeone do të paguajë edhe një gjobë 10 mijë euro. Atletico e Madridit, u kualifikua për herë të 4-t në një finale europiane në 7 vitet që skuadra drejtohet nga trajneri argjentinas.48-vjeçari do ta ketë tepër të vështirë t’i përjetojë emocionet e finales nga tribuna Ajo gjë u pa më së miri edhe në sfidën e djeshme ndaj Arsenalit, ku Simeone festoi si i çmendur pas kualifikimit.