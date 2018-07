Zyrtare: Superkupa e Spanjës zhvillohet më 12 gusht në Marok

Shtuar më 22/07/2018, ora 18:10

Federata Spanjolle e Futbollit (RFEF) ka konfirmuar se Superkupa Spanjës mes Sevillas dhe Barcelonës do të luhet në Marok më 12 gusht Në një deklaratë në faqen e internetit, RFEF ka shpjeguar se kjo ndeshje do të zhvillohet më datë 12 gusht në shtetin e Marokut. Spanjës është paraparë të mbahet në Stade Ibn Battouta të Tangierit me fillim në orën 22:00.Kjo shënon ndeshjen e parë zyrtare të sezonit të futbollit 2018-19 në Spanjë.Ndryshe nga vitet e mëparshme, Superkupa kësaj radhe do të zhvillohet me vetë një ndeshje në krahasim me të kaluarën ku zhvilloheshin dy. /albeu.com/