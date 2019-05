Zyrtare, talenti i Groningenit i bashkohet Barcelonës

Shtuar më 23/05/2019, ora 15:59

Pas siguroi në janar shërbimet e Frenkie De Jong, Barcelona zyrtarizoi afrimin e një tjetër talenti holandez, por jo nga Ajaxi. Bëhet fjalë për 18-vjeçarin, Ludovit Reis , i cili këtë sezon ka impresionuar me Groningenin Reis ka kushtuar 3.25 milionë euro dhe do të jetë i lidhur me kampionët e Spanjës deri në vitin 2022, me opsion edhe dy vite të tjera, ndërsa klauzola e largimit është fiksuar 100 milionë euro Reis , që ka luajtur 50 ndeshje zyrtare me Groningenin , është me origjinë Sllovakia, por ka pasaportë holandeze. Reis fillimisht do të marrë eksperiencë te Barcelona B, edhe pse gjatë fazës përgatitore do të stërvitet me ekipin e parë.