Zyrtarizimi i Luis Suarez te Juventusi po vonon për këtë arsye

Shtuar më 06/09/2020, ora 15:33

uis Suarez dëshiron ta bëjë Barcelonën që të paguajnë para.Ylli uruguaian nuk është i kënaqur me trajtimin që i ka bërë trajneri holandez, Ronald Koeman.Koeman e ka njoftuar Suarezin se duhet të gjejë skuadër të re, dhe këtë e ka bërë gjatë një bisede përmes telefonit, e cila zgjati 90 sekonda.‘Sky Sport Italia’ raporton se Suarez tashmë kërkon të marrë secilin cent nga kontrata e tij që vlen edhe një vit (me mundësi vazhdimi për një tjetër sezon).Kjo është edhe arsyeja që Juventus nuk po zyrtarizon kalimin, pasi lojtari nuk është i gatshëm për shkëputjen e kontratës me Barcelonën , me marrëveshje të dyanshme.Gjithsesi, te Juventus janë të vendosur që ta bindin lojtarin që të shkëpusë kontratë sa më parë, për të finalizuar lëvizjen.Barcelona duhet të paguajnë 14 milionë euro nëse duan të shkëpusin kontratën e Suarez