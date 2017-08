Zyrtare/ Zidane vendos për zëvendësuesin e Luka Modriçt kundë Barcelonës

Mateo Kovacic do të ketë shansin të luajë në Superkupën e Spanjës me Zidane që ka vendosur të startojë me të në Camp Nou. Zidane eshte i lumtur me Kovacic dhe i ka thënë kroatit të mos largohet pasi që e deshiron në skuadër për sezonin e ri. Zidane gjithashtu i ka premtuar kroatits e ai do të jetë një lojatri i cili do ta lërë Modriçin të pushojë shpesh gjatë sezonit. Modriçvetë e ka cilësuar 24-vjeçarin si pasuesin ideal të tijë tek Real i Madridit, përcjell Albeu.com.Kovaciç u bashkua me Realin nga Interi për shifrën e 37 milionë euro, ndërkohë që nga Zidane ka marrë premtimin se të ardhmen e ka në Madrid dhe shumë shpejt ai do të jetë një lojtarë kryesorë i ekipit. Fjalë që e kanë bindur mesfushorin të qëndrojë. /albeu.com/