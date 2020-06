Juventusi synon kapitenin e Arsenalit, ky është plani B

Shtuar më 30/06/2020, ora 10:25

Me Gonzalo Higuain që pritet të largohet këtë verë skuadra e Juventus është vënë në lëvizje për të gjetur zëvendësuesin e tij.Mirëpo sipas raportimeve të Bleacher Report, Zonja e Vjetër vështirë se do të bëj ndonjë lëvizje për të transferuar sulmuesin Arsenal , Pierre-Emerick Aubameyang.Sulmuesi i Arsenal është nën vëzhgimin e shumë skuadrave të mëdha evropiane.Në rast dështimi të negociatave për sulmuesin këmbëshpejtë Zonja e Vjetër do të kërkoj zgjidhje tek sulmuesi i Napolit, Arkadiusz Milik.