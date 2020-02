Mposhti Wilderin, por shikoni si duket fytyra e britanikut pas ndeshjes (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/02/2020, ora 13:13

As Tyson Fury nuk ka shpëtuar pa dëme nga dueli kundër Deontay Wilder Fury vërtetë dominoi duelin me Wilder duke u shpallur edhe kampion i WBC, por duket se edhe ka pranuar disa goditje.Disa fotografi që po qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë shenjat e mbetura në fytyrën e Fury , pas duelit me ‘Bomberin e bronztë’. këto shenja nuk tregojnë shumë krahasuar me dëmet që pati për Wilder Amerikani iu drejtua spitalit, pasi dualla e veshit i kishte shpërthyer dhe rreziku për të ishte më i madh.