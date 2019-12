Rindeshja Joshua-Ruiz, Krasniqi tregon fituesin

Shtuar më 05/12/2019, ora 11:26

Të shtunën në Jedah të Arabisë Saudite do të zhvillohet revanshi në mes të Joshuas dhe Ruizit.Në ndeshjen e parë, meksikano-amerikani fitoi me nokaut, duke i marrë tre tituj e Botës britanikut.Por ish-kampioni i Evropës në pesha të rënda, Luan Krasniqi mendon se kësaj radhe Joshua nuk do të gaboj."Mendimet se kush do ta fitojë duelin, janë mjaft të ndara – madje edhe me ju. Unë personalisht besoj se Anthony Joshua do të dalë si fitues. Parakusht është që ai të jetë i zgjuar dhe i kontrolluar", ka thënë boksieri nga Juniku.