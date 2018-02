Daja nuk do t'ia dijë për mungesat: Lojtarët që kam në dispozicion më japin 3 pikët

Shtuar më 27/02/2018, ora 17:22

Skënderbeu u ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve për ndeshjen me Kukësin, shkon në “Zeqir Ymeri” me plot 14 pikë epërsi ndaj këtij kundërshtari. Gjithsesi, vështirësitë për Ilir Dajën nuk mungojnë, duke nisur që me terrenin ku do të zhvillohet ndeshja."Fusha sintetike e Kukësit edhe në kohë të mirë nuk ofron shumë mundësi për t’u shprehur. Kemi një gjendje si me Partizanin, por pak më ndryshe. Vila, Muzaka, Vangjeli dhe Mici kanë qenë pjesë e seancave stërvitore. Jashanica dihet nuk është dhe Osmani është me pikëpyetje . Ata që do të luajnë kundër Kukësit do të japin maksimumin për të vijuar me rezultatet pozitive." deklaroi Daja Për Dajën, Osmani është në pikëpyetje , por mbrojtësi është i bindur se do të riaftësohet në kohë."Dje kam bërë disa veprime të lehta. Mendoj se do të jem gati."Kur pyeten për objektivat, të dy janë në sinkron të plotë. Daja : Shkojmë për fitore, kudo që të luajmë. Nuk dimë tjetër mënyrë të luajturi. Osmani : Si ekip futemi gjithmonë për të fituar, në fund bëhet analiza e rezultateve. /albeu.com/