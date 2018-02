Kukësi mendon ti japë lamtumirën stadiumit "Zeqir Ymeri"

Shtuar më 25/02/2018, ora 15:31

Dëmtimet e shumta, si dhe rezultat negative të marra brenda në shtëpi kanë bërë që drejtuesit e Kukësit të mendojnë shtegtimin drejt një tjetër impianti, për javët e mbetura të këtij edicioni.Ende nuk ka një vendim përfundimtar, por sfida ndaj Skënderbeut mund të jetë e fundit për kampionët, në ‘ Zeqir Ymeri ’ këtë edicion, me stadiumin që është kritikuar shpeshherë për gjendjen skandaloze në të cilën ndodhet. Drejtuesit e klubit, me në krye presidentin Safet Gjici, po mendojnë të transferohen drejt ‘Elbasan Arenës’ për ndeshjet shtëpiake.Për momentin kjo mbetet një hipotezë teksa vendimi do të merret gjatë javës, në përfundimin e sfidës ndaj Skënderbeut ./albeu.com/