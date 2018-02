Lojtari i Kukësit i pren biletën Skënderbeut: Do të dënohet nga UEFA

Shtuar më 22/02/2018, ora 12:34

Lojtari i Kukësit , Irakli Dzaria në një intervistë për një media gjeorgjiane ku folur mbi eksperiencën e tij në Shqipëri.I pyetur mbi objektivat e ekipit ai tha, “Kemi një shans të artë për të luajtur në Ligën e Kampionëve , në qoftë se kalojnë Flamurtarin . Kryesuesit e kampionatit, Skënderbeu, janë një klub me histori, por pritet që UEFA ti dënojë ata me 10 vite mospjesëmarrje në kompeticionet evropiane. Kështu që nëse arrijmë vendin e dytë do të luajmë në kualifikueset e Ligës së Kampionëve ”.“Mendoj se ky është objektivi ynë. Gjëja kryesore për momentin është që të parakalojmë Flamurtarin ”, tha gjeorgjiani./albeu.com/