Rezultoi një blerje e dështuar, Kukësi dhe lojtari nga Azerbajxhani prishin kontratën

Shtuar më 19/12/2017, ora 14:02

717 minuta të luajtura në 13 ndeshje, ndër të cilat vetëm 7 si titullar, dhe vetëm 3 gola të shënuar. Shifra aspak bindëse për dikë që paguhet rreth 9 mijë dollarë në muaj. Rauf Aliyev ndan rrugët me Kukësin. Sulmuesi nga Azerbajxhani ka ndërprerë në mënyrë konsensuale kontratën me kampionët, ku nuk pati impaktin e dëshiruar si një ndër blerjet më të rëndësihme të verës.Shumë e rëndë trashëgimia e Pero Pejic për futbollistin 29-vjeçar. Ajo mes tij dhe Kukësit ishte një dashuri që kurrë nuk shpërtheu, ndoshta edhe për shkak të mungesës së komunikimit, faktor i rëndësishëm për Aliyev , që fliste vetëm turqisht dhe e kishte të vështirë të merrej vesh me të gjithë në skuadër. Sulmuesi azer e pati të vështirë përshtatjen dhe dalëngadalë kaloi në plan të dytë për Milinkovicin, duke humbur statusin e titullarit e duke u parakaluar në hierarki nga Guri, që mund të bashkëjetonte më mirë në fushë me Elis Bakajn, kryegolashënuesin e skuadrës. Me ndërprerjen e kontratës me Aliyev Kukësi kursen një shumë të cilën tani mund ta përdorë për të ndërhyrë në merkaton e janarit.Kampionët në fuqi pritet të bëjnë ndërhyrje të rëndësishme, duke parë dhe ecurinë e pakënaqshme deri në këtë fazë të kampionatit. Aliyev është i treti lojtar i huaj që ndërpret kontratën me Kukësin deri më tani pas largimeve të mbrojtësit spanjoll Albert Serran dhe mesfushorit nga Izraeli Siraj Naser. /albeu.com/