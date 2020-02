Aksident i frikshëm në "Daytona 500", piloti në gjëndje të rëndë (VIDEO)

Shtuar më 18/02/2020, ora 11:26

Aksident i rëndë në Daytona 500, që konsiderohet gara më e rëndë sishme në "NASCAR Cup Series". Newman , i cili kryesonte garën kur kishte mbetur vetëm një xhiro nga përfundimi, u godit nga pas nga Ryan Blaney, mjaftueshëm për humbur kontrollit e makinës së tij, që ishte me shpejtësi më shumë se 300 kilometra në orë, duke u përplasur dhunshëm me murin dhe fluturuar në ajër. Më pas makina e Newman godit nga Corey LaJoie.Shërbimet mjekësore reaguan menjëherë, duke e dërguar me urgjencë në spitalin Halifax Medical Center pilotin e dëmtuar. Newman është në gjendje të rëndë, por mjekët kanë sugjeruar se plagët e tij nuk janë të rrezikshme për jetën," – sqaruan organizatorët e NASCAR-it dhe të Roush Fenway Racing.