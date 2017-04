Alcantara shpëton "nderin" e Bayernit ndaj Mainzit (VIDEO)

Shtuar më 22/04/2017, ora 17:23

Bayerni i Mynihut po kalon një ndër momentet më të vështira të këtij sezoni. Pas eliminimit nga Championsi, të dëmtimit të Neuer, tashmë vjen dhe një tjetër ndalesë në Bundesligë. Skuadra e Ancelottit ka barazuar në shtëpi ndaj Mainz 2-2.Bavarezët e nisën shumë keq ndeshjen, teksa që në minutën e 3-të Vidal i dhuroi një top për Krkic, i cili e dërgoi topin në rrjetën e portës që mbrohej nga Ulreich, raporton Albeu.Kampionët e Gjermanisë barazojnë me Robben, por gjenden sërish në disavantazh në të 40-ën teksa Brosinski shënoi për Mainz . Në fraksionin e dytë Alcantara shpëton skuadrën e tij duke shënuar një gol të bukur në hyrje të zonës.Bayern vijon të ruajë kreun me 70 pikë, e ndjekur nga Leipzig me 9 pikë më pak, por ka dhe një ndeshje më shumë për të zhvilluar. /albeu.com/