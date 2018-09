Arsenali nuk gabon, fiton bindshëm ndaj Evertonit (VIDEO)

Shtuar më 23/09/2018, ora 18:55

Arsenal ka mposhtur sot Evertonin me rezultatin 2-0 në "Emirates Stadium", ndeshje e vlefshme për javën e 6 të Premier Leagues angleze.Golat për Gunnersat i shënua dy sulmuesit më të mirë të skuadrës Lacazette (56') dhe Aubameyang (59') i dhanë fitoren "Top-çinjëve" ndaj Evertonit Pas kësaj fitoreje Arsenlai renditet në vendin e 6 me 12 pikë, ndërsa Evertoni në vendin e 12 me 6 pikë. /albeu.com/