As për të festuar nuk e lënë, Karius i jep llogari kapitenit në fund të ndeshje (VIDEO)

Shtuar më 03/05/2018, ora 19:35

Liverpooli kaloi në finalen e Champions League, edhe pse mes drithërimash, pasi u mund 4-2 nga Roma mbrëmjen e djeshme.Por, në fundin e ndeshjes, teksa i gjithë ekipi anglez po festonin me tifozët për kualifikimin në finale, për portierin e të kuqve, Karius , ishte koha për të dhënë llogari Ishte kapiteni, Jordan Henderson , që shkoi duke i ndërprerë festën, teksa i kërkonte llogari për një veprim të nxituar në minutat e fundit të takimit, ku largoi topin me kokë, në vend që ta zotëronte atë me kokë. /albeu.com/