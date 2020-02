Atalanta "shpartallon" Valencian (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2020, ora 23:01

Sfida e Atalantës me Valencian në “San Siro” u duk sikur u kthye në goleadë.Valencia u mposht me rezultatin e turpshëm 4-1.Golin e vetëm për Valencian e bëri Çerishev në minutën e 66.Por serinë e golave e nisi Hateboer Atalantës në minutën e 15. Porta e Valencias u shpartallua sërish në minutën e 41 nga Iliçiç, ndërsa 16 minuta më vonë ishte radha e Frojler për të shënuar gol.Minuta e 63 ishte e Hateboer , i cili në sytë e më shumë se 50 mijë tifozëve shënoi dopietën, duke e çuar kështu rezultatin në 4-1 për Atalantan.Ndërkohë ndeshja e këthimit do të luhet në 10 mars në Spanjë.