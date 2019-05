Barcelona dështon edhe në Kupën e Mbretit, Valencia ngre lart trofeun (VIDEO)

Shtuar më 25/05/2019, ora 23:02

Valencia ka arritur ta fitojë titullin e Kupës së Mbretit , pasi e mposhti Barcelonën me rezultat 2:1 në finalen që u zhvillua sonte në stadiumin "Benito Villamarin" në Sevilla të Spanjës.Valencia është shpallur kampione e Kupës së Mbretit për të tetën herë në histori, për herë të parë që nga sezoni 2007/08, duke e mposhtur Barcelonën , që i kishte fituar katër edicionet e fundit të këtij turneu.Kjo disfatë është tronditja e dytë për Barcelonën këtë sezon, pasi që para disa javëve Barcelona ishte zhgënjyese kundër Liverpoolit në Anfield dhe u eliminua nga Liga e Kampionëve. Tani, me këtë disfatë, “Blaugranët” nuk arritën t’i japin fund të lumtur këtij sezoni. Barcelona , që këtë sezon e fitoi titullin e La Ligës për herë të dytë radhazi, synonte të thyente rekord duke e fituar trofeun e Kupës së Mbretit për të pestën herë radhazi, megjithatë Valencia ia pamundësoi këtë dëshirë.Ky sukses i madh i Valencias filloi me golin e shënuar nga Kevin Gameiro në minutën e 21-të, që u përcoll me golin e shënuar nga Rodrigo vetëm 12 minuta më vonë. Barcelona u kthye në lojë në minutën e 73-të, përmes golit të Lionel Messit, mirëpo kjo nuk ishte e mjaftueshme për ta fituar trofeun. Barcelona e dominoi plotësisht ndeshjen sa i përket posedimit të topit, 77 për qind me 23 për qind, dhe goditjeve drejt portës, 23 për Barcelonën në krahasim me shtatë për Valencian, megjithatë këta të fundit u treguan më të saktë para portës dhe arritën të fitojnë.Përkundër që Barcelona pësoi disfatë, SofaScore e vlerësoi Lionel Messin me notën më të lartë nga të gjithë lojtarët në fushë, 8.9. Pas tij u radhit Rodrigo i Valencias, me notë 7.8Me notën më të dobët për këtë ndeshje u vlerësua portieri i Barcelonës, Jasper Cillsessen, i cili u detyrua të luajë në vend të Marc-Andre ter Stegenit të lënduar. Barcelonës i mungoi edhe Luis Suarezi në këtë ndeshje.