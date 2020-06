Barcelona "ngec" ndaj Celta Vigos, buzëqesh Reali (VIDEO)

Shtuar më 27/06/2020, ora 19:00

Ndeshja e 32-të e La Ligas nuk ka dhënë më shumë sesa një pikë për Barcelonën, e cila në udhëtim barazoi 2-2 ndaj Celta Goli i parë në këtë ndeshje erdhi nga Luis Suarez, i cili pas asistimit maestral të Lionel Messi, dërgoi topin në rrjetë, në minutën e 20’.Epërsia e katalanëve u shkri në minutën e 50’, kur në listën e realizatorëve u regjistrua Fedor Smolov.Katalanët arritën përsëri të kthejnë epërsinë, përsëri me kombinimin e njëtjë, asistim Messi, gol Suarez (67’).Kur mendohej se Barca do të dalë me tri pikë t nga kjo ndeshje, Iago Aspas lëshoi një perlë nga gjuajtja e lirë, duke e lënë pa gjasa Ter Stegen, për rezultatin 2:2, krejt kjo në minutën e 83’.Me këtë barazim, Barcelona numëron 69 pikë në pozitën e parë, po me një ndeshje më shumë sesa Real Madrid që ka 68 pikë. Vigo numëron 34 pikë në pozitën e 16.