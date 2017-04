Chelsea në finale të FA Cup (VIDEO)

Shtuar më 22/04/2017, ora 20:20

Për djemtë e Antonio Contes, ndeshja e zhvilluar në “ Wembley ” nuk do të jetë e fundit për këtë sezon. Ata do të kthehen në këtë stadium për të zhvilluar finalen e madhe të FA Cup.“Blutë e Londrës” kanë dhuruar spektakël ndaj Tottenahmit në “ Wembley ”, ku triumfuan 4:2 për të siguruar finalen e madhe në FA Cup, ku tani do të përballen me fituesin e sfidës Arsenal – Manchester City Golat për Chelsean i shënuan , Willian (5’ dhe 43’), Hazard (75’) dhe Matic (80’). Derisa për Tottenhamin shënuan Harry Kane (18’) dhe Dele Alli (52’). /albeu.com/