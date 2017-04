Cikalleshi në super formë, shënon gol dhe asist (VIDEO)

Shtuar më 23/04/2017, ora 16:06

Sokol Cikalleshi ka qenë dhe sot vedimtar për skuadrën e tij Akhisar Belediye . Ai shënoi një gol dhe dhuroi 1 asist në sfidën ndaj Bursasporit.Në javë e 28-të të Superligës turke, Cikalleshi ndihmoi skuadrën e tij të hidhte një hap të sigurt drejt mbijetesës. 26-vjecari kavajas i cili luante sfidën e tij të 8-të që pas transferimit në formë huazimi të Akhisar Belediye arriti të linte sërish shenj teksa skuadra e tij fitoi me rezultatin e thellë 5-1 ndaj një skuadre me emër si Bursaspori.Në momentin e golit, Cikalleshi kontrolloi bukur topin, më pas u rrotulla 360 gradë dhe me një goditje perfekte mposhti për herë të 3-të portierin mik. Ky ishte goli i 3-t i Cikalleshit me Akhisar -in në këtë sezon të kampionatit turk.