City nuk di të ndalet, fiton në transfertë ndaj Watford (VIDEO)

Shtuar më 04/12/2018, ora 23:00

Manchester City ka fituar në transfertë me rezultatin minimal 1-2 ndaj Watford , ndeshje e vlefshme për javën e 15 të Premier Leagues.Ndeshja zhbllokohet në minutën e 40' falë golit të Leroy Sane.Në fillimi të pjesës së dytë skuadra e Guardiolas dyfishoi rezultatin me golin e Mahrez në minutën e 51'.Vendasit zgjohen nga gjumi në minutën e 85' falë golit të Doucoure.Pas kësaj fitoreje Manchester City renditet në vendin e 1 me 41 pikë, ndërsa Watford në vendin e 11 me 20 pikë. /albeu.com/