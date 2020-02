Super Strakosha, Lazio fiton me përmbysje kundër Interit (VIDEO)

Shtuar më 16/02/2020, ora 22:40

Super Strakosha Lazio fiton me përmbysje kundër Interit (VIDEO) Lazio ka bërë mrekullinë përballë Interi kjo dhe falë pritjeve të Stakoshës, shkruan Albeu.com.Bardhekaltërit kanë triumfuar 2-1 me përmbysje ndjaj Interit në Olimpico.Zikaltërit e mbyllën pjesën e parë në epërsi me golin e Young, por në të dytën skuadra e Contes zgjënjehu plotësisht duke u kthyer në mbrojte.Nga kjo përfitoi Lazio në minutën e 50 ku Imobile ktheu një 11 metërsh në gol.Më pas goli i fitores erdhi nga Milikovic-Savic në minutën e 70.Me këtë fitore Lazio ngjitet në vendin e 2 me 56 pikë dhe lë Interin në vendin e 3 me 54 pikë. /albeu.com/