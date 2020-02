Tottenham dorëzohet në shtëpi, Leipzig i bën gjëmën (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2020, ora 22:54

Tottenhami ka humbur ndeshjen e parë në shtëpi ndaj Leipzig Skuadra e Mourinhos u mposht 0-1 duke zhgënjyer dhe me lojë.Gjermanët iu falën një goli të shënuar nga Ëerner me 11 metërsh në minutën e 58.Ndërkohë ndeshja e këthimit do të luhet në 10 mars në Gjermani. /albeu.com/