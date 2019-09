E larguan si dështak, Silva përshëndet Milanin me gol (VIDEO)

Shtuar më 28/09/2019, ora 09:26

Andre Silva duket se e ka gjetur ritmin pas transferimit tek Eintracht Frankfurt. Silva ishte protagonist për ekipin e tij pasi i dha fitoren në transfertën e vështirë ndaj Union Berlin me rezultatin 1-2.Skuadra e tij nuk e nisi mirë ndeshjen, pasi pjesa e parë ishte shumë e dyluftuar me vendasit që kishin më shumë iniciativë. Unioni nuk u tregua i saktë në rastet që pati, ndërsa 45-minutat e para u mbyllën pa gola.Pjesa e dytë nisi me ritëm tjetër me miqtë që gjetën golin me anë të Dost në minutën e 48'. Portieri vendas nuk ndali mirë një top dhe i dha mundësi sulmuesit kundërshtar të dërgonte topin në rrjetë. Silva u ftua të shënonte në minutën e 62', ai mori një kros të mirë dhe me kokë detyroi Unionin të nxirrte për herë të dytë topin nga rrjeta. Vendasit reaguan vetëm në fund duke gjetur golin e nderit me anë të Ujah, por që nuk solli asnjë ndikim në rezultatin final.