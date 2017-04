Empoli turpëron Milanin, Lazio 5 gola në 26 minuta (VIDEO)

Shtuar më 23/04/2017, ora 16:59

Java e 33-të në Seria A padyshim mund të cilësohet si një ndër më të çmendurat e këtij sezoni, e mbushur me shumë gola dhe surpriza. Milani i jep një tjetër goditje të madhe shpresave për një vend në Europa League, pasi u mund në shtëpi nga Empoli 1-2. Gjeorgjiani Mchedlidze zhbllokoi ndeshjen në pjesën e parë, ndërkohë që në të dytën Suso do të humbiste një 11-metërsh. Empoli shënon dhe një tjetër gol me Thiam, ndërkohë që Milani rihapi ndeshjen me Lapadulën, por pa mundur që të barazojë.Në ndeshjet e tjera Lazio e Strakoshës ka dhuruar spektakël duke fituar 6-2 ndaj Pamerlos. Skuadra e Inzaghit shënoi 5 gola në 26 minutat e para. /albeu.com/