Espanyol shokon Realin në fund të ndeshjes (VIDEO)

Shtuar më 27/02/2018, ora 22:00

Real Madrid është mposhtur me rezultatin minimal 1-0 nga skuadra Espanyol në "RCE Stadium", ndeshje e vlefshme për javën e 26-të të La Ligas.Goli i vetëm për këtë sfidë u shënua në sekondat e fundit të sfidës me sulmuesin 25-vjeçar Gerard Moreno në minutën e 90+3'.Pas kësaj fitoreje Espanyol renditet në vendin e 13 me 31 pikë, ndërsa Reali në vendin e tretë me 51 pikë. /albeu.com/