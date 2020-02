Festa nuk ndalet te Atletico, lojtarët festojnë edhe gjatë stërvitjes (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2020, ora 15:22

Lumturia e mbrëmshme shkaku i fitores kundër Liverpoolit nuk është larguar ende nga zemrat e mendjet e lojtarëve të Atletico Madridit , të cilët i vazhduan festimet edhe sot në stërvitje, përkundër që ende se kanë siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve Atletico Madridi siguroi fitore me epërsi minimale 1:0 në ndeshjen e së martës kundër Madridit në Wanda Metropolitano, në 1/8 e finales së Ligës së Kampionëve Golin e fitores e shënoi Saul Niguez nga afërsia e portës qysh në fillim të ndeshjes. Taktikat e Diego Simeones bënë që Liverpooli të mos e kishte as edhe një goditje brenda kuadratit të portës kundërshtare gjatë tërë ndeshjes, duke ia siguruar kështu fitoren në ndeshjen e parë madrilenëve.Megjithatë, edhe 90 minuta lojë të tjera janë në rrugën e Atletico Madridit drejt kualifikimit në çerekfinale, pasi që në mars do të zhvillohet ndeshja kthyese në Anfield ku Liverpooli mund t’ia përmbysë rezultatin madrilenëve.Por, rreziku i eliminimit nga kjo përballje shkaku i ndeshjes kthyese nuk i ka ndalur lojtarët e Atletico Madridit , të cilët stërvitjet e sotme i shoqëruan me festë, siç shihet në videon e mëposhtme. Atletico Madridi e ka një përvojë të hidhur nga sezoni i kaluar i Ligës së Kampionëve , pasi që Juventusi, falë het-trikut të Cristiano Ronaldos, e kishte eliminuar skuadrën e Simeones, e cila e kishte fituar ndeshjen e parë në shtëpi me rezultat 2:0.Në anën tjetër, lojtarët e Liverpoolit e dinë se përmbysja e këtij rezultati 1:0 në favor të Atleticos nuk është e pamundur, pasi që ata sezonin e kaluar u kthyen nga disfata 3:0 në Camp Nou kundër Barcelonës dhe morën fitore 4:0 në Anfield.