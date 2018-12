Festoi si çmëndur në ndeshjen ndaj Evertonit, Klopp dënohet me gjobë (VIDEO)

Shtuar më 04/12/2018, ora 15:48

Jurgen Klopp është dënuar me gjobë nga Federata Angleze e Futbollit teksa tashmë do ti duhet të paguajë shumën e 9000 eurove, shkruan Albeu.com. festoi si i cmëndur goli e Origi në fund të takimit teksa Liverpool arriti të merrte 3 pikë në kundër Evertonit, duke mbajtur gjallë shpresat për titullin kampion.Gjithashtu Federata Angleze , përvec gjobë s i ka vënë sanksjone gjermanit ku në rast përsëritje ai do të ndëshkohet më rëndë duke mos toleruar aspak. /albeu.com/