Fury merr "kurorën e mbretit" të boksit, mposht të pamposhturin Wilder (VIDEO)

Shtuar më 23/02/2020, ora 08:25

I pamposhturi, është mposhtur. Wilder nuk ka arritur t’i përballojë edhe Fury -t kështu që ky i fundit doli me fitore në ndeshjen në mes tyre. Fury e ka dominuar tërë meçin kundër amerikanit për ta përmbyllurën të gjithën në raundin e shtëtë ku edhe fitoi me nokaut teknik, pasi gjyqtari e ndërpreu duelin.Wilderi edhe pse e filloi fuqishëm sfidën ai nuk ja doli që edhe ta fitojë atë, shpejtësia e tij ishte më e vogël se zakonishtë. Kështu që me këtë fitore Fury është bërë kampioni i ri i WBC-së.