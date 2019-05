Gafa e Buffon bëhet virale në internet (VIDEO)

Shtuar më 25/05/2019, ora 09:07

Në ndeshjen e fundit të Ligue One, dhe me një PSG tashmë kampion, Buffon jeton një nga mbrëmjet më të shëmtuara të një sezoni të trazuar, shkruan Albeu.com.Në të vërtetë me më shumë ose më pak përgjegjësi të mëdha në 3 golat e Reims dje. Në rastin e parë ai u befasua, në të dytin devijimi nuk është më i miri, në të tretën ai gjendet duke ecur në mes të fushës. /albeu.com/