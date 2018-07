Ibrahimi i jep fitoren Shkëndijes, kualifikimi mbetet një hap larg (VIDEO)

Shtuar më 24/07/2018, ora 22:15

Shkëndija mposhti Sherifin e Tiraspolit me rezultatin minimal 1-0 në takimin e zhvilluar në Shkup të vlefshëm për turin e dytë të Championsit Pjesa e parë u dominua nga kuqezinjtë ku shënuan dhe goditën shtyllën me anë të Zhunior, ndërsa në të dytën ishin moldavët ata që kishin mundësitë më të shumta për të shënuar.Goli i Ibraimit nga goditja dënimit i dha fitoren skuadrës shqiptare. Një rezultat pozitiv në ndeshjen e kthimit pas 1 jave do t’i jepte kualifikim skuadrës tetovare, e cila do të ndeshej më pas me Salzburgun për të ëndërruar grupet e Championsit . /albeu.com/