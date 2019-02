Ish-lojtari i Tiranës shënon golin e parë te Barcelona (VIDEO)

Shtuar më 17/02/2019, ora 23:00

Ish-mesfushori i Tiranës Merveil Ndokyt, ka gjetur golin e parë me fanellën e Barcelonës.20-vjeçari u transferua në formë huazimi nga skuadra e Getafes në merkaton e janarit, teksa i kanë mjaftuar vetëm 2 ndeshje për të lënë gjurmën e parë. Merveil gjeti rrugën e rrjetës me ekipin B, në sfidën ndaj Olot, që përfundoi me rezultatin e barabartë 1-1. Një lajm pozitiv ky edhe për Tiranën.Klubi bardheblu disponon përqindje nga kartoni i mesfushorit dhe mund të përfitojë në rast se Barcelona vendos ta blejë përfundimisht 20-vjeçarin nga Getafe. /albeu.com/