Ju kujtohet Olainka i Skënderbeut? Dje ka shënuar këtë gol (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 17/04/2017, ora 15:27

Peter Olainka është duke u ambientuar më së miri nëkampionatin çek të futbolli. Ish-futbollisti i Bylis dhe Skënderbeut , dje ka realizuar golin e 6-të në kampionat me fanellën e Dukla Praga, ku është golashënuesi më i mirë i skuadrës.Sulmuesi 21-vjeçar dje realizoi golin e barazimit të përkohshëm 1-1 të Dukla Pragës ndaj Slovan Liberec dhe e festoi në mënyrë mjaft origjinale rrjetën e tundur.Në fund të sezonit, Olainka pritet të kthehet përsëri te belgët e Gent, por nuk dihet nëse do të qëndrojë apo do të largohet sërish në huazim.