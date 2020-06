Juventus shkatërron Leccen, bardhezinjtë +7 nga Lazio (VIDEO)

Shtuar më 26/06/2020, ora 23:43

Juventusi ka fituar 4-0 kundër Lecces.Pjersa e parë u mbyll 0-0, ndërsa në 45 minutat e dyta nisi dhe furia e vendasve.Llogaritë u hapën nga Dybala që realizoi një supergol në minutën e 53′.Ai mori një pasim nga Ronaldo në hyrje të zonës dhe me një goditje të fortë e pushoi në rrjetë për 1-0, Ronaldo iu bashkua vallës së golashënuesve me një penallti në minutën e 62′.CR7 ishte protagonist dhe në golin e Higuainit. Portugezi ndërmori një aksion personal dhe në zonë i dha një pasim me finte që e nxori vetëm me portier.Argjentinasi nuk gaboi për 3-0. Në minutat e fundit kishte vend dhe për një gol të De Ligt që shënoi me kokë në të 86′.