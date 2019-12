"Juventusi është fe në Shqipëri dhe ti je si Papa", Rama elozhe Buffonit (VIDEO)

Shtuar më 06/12/2019, ora 21:35

Kryeministri Edi Rama , shquhet për batuatat e tij të shumta.I pranishëm ditën e sotme në takimin që dy fëmijët që i mbijetuan tërmetit në Shqipëri , patën me idhujt e tyre, Kristiano Ronaldo dhe Bufon Rama nuk ka nguruar të bashkëbisedojë me këtë portierin legjendar të bardhezinjve, teksa i ka bërë me dije se është një Juventin i vjetër.BASHKËBISEDIMI MES RAMËS DHE BUFONIT:EDI RAMA: Unë jam një juventin i vjetër, por kjo është për një ditë tjetër.BUFON: E di, kam pasur një kuzhinier shqiptar në Koverçiani (qendra e grumbullimit të kombëtares Italiane), që më thoshte gjithmonë që në Shqipëri ka një fun club tifozësh të Juventusit dhe janë të çmendur.EDI RAMA: Juventusi është besim fetar në Shqipëri dhe ti je Papa.