Këto janë këpucët e reja të Xherdan Shaqirit (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/02/2019, ora 22:45

Kosovari Xherdan Shaqiri ka prezantuar këpucët e tij më të reja Mercurials, të markës Nike, me të cilat do të luajë në ndeshjet e ardhshme për Liverpoolin dhe Zvicrën. Këpucët e reja të Shaqës ngjyrë hiri të kombinuara me të verdhë, janë me grykë si dhe kanë të vendosur tre flamuj në pjesën e jashtme, të Zvicrës , Kosovës dhe Shqipërisë. Shaqiri luajti 65 minuta në barazimin e Liverpoolit 1-1 me West Hamit të hënën në Premier League. /albeu.com/